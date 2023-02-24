Viktor Pongracz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Pongracz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Pongracz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Pongracz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Pongracz 18 Eylül 1995 tarihinde Dunajská Streda şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Pongracz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Viktor Pongracz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Viktor Pongracz'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viktor Pongracz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Pongracz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Pongracz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Pongracz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Győr U17

1 Temmuz 2012 yılında Győr U19

1 Temmuz 2013 yılında ETO FC Győr II

1 Şubat 2015 yılında Lombard Pápa

30 Haziran 2015 yılında ETO FC Győr II

1 Temmuz 2015 yılında ETO FC Győr

31 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

3 Ekim 2018 yılında Balmazújváros

30 Temmuz 2019 yılında Szeged

14 Şubat 2020 yılında Mosonmagyaróvár

31 Temmuz 2020 yılında Tiszakécske

Viktor Pongracz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Pongracz şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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