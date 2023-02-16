Viljami Sinisalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viljami Sinisalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Viljami Sinisalo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Viljami Sinisalo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Viljami Sinisalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viljami Sinisalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viljami Sinisalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viljami Sinisalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viljami Sinisalo 11 Ekim 2001 tarihinde Hyvinkää şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Viljami Kari Veikko Sinisalo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viljami Sinisalo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tim Pole yapmaktadır. Viljami Sinisalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aston Villa futbol takımında oynamaktadır. Aston Villa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Viljami Sinisalo'nin Aston Villa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Viljami Sinisalo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/viljami.sinisalo/

Viljami Sinisaloboyu ve yaşı kaç

Viljami Sinisalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viljami Sinisalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Viljami Sinisalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viljami Sinisalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FC Espoo U19

1 Temmuz 2018 yılında Aston Villa U18

1 Temmuz 2019 yılında Aston Villa U23

25 Eylül 2020 yılında Ayr United

8 Nisan 2021 yılında Aston Villa U23

1 Temmuz 2022 yılında Aston Villa

11 Temmuz 2022 yılında Burton Albion

2 Ocak 2023 yılında Aston Villa

Viljami Sinisalo kimdir

Viljami Sinisalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viljami Sinisalo şuan Aston Villa takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Viljami Sinisalo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya takımında 23 numaralı formasıyla 12 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Viljami Sinisalo nereli

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