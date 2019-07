Vin Diesel Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

VİN DİESEL KİMDİR?



Doğum tarihi : 18.Temmuz.1967

Vin Diesel kaç yaşında : 52

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Sinema Oyuncusu

Vin Diesel doğum yeri : New York, ABD

VİN DİESEL BİYOGRAFİSİ



Vin Diesel, 18 Temmuz 1967 tarihinde New York’da doğmuştur. Gerçek adı; Mark Sinclair Vincent’dir. Tiyatrocu bir baba ile Psikiyatrist - astrolog bir annenin çocuğudur. Üvey babası tarafından büyütülmüştür. Paul adlı bir ikiz kardeşi ve bir de kızkardeşi ile erkek kardeşi var.

7 yaşında, arkadaşları ile gizlice bir tiyatroya girdiler. Yakalandılar ve her hafta tiyatroya gelerek küçük bir rol oynamakla cezalandırıldılar. İlk oyunculuk deneyimi böyle bir olayla başlamış oldu.

Lise üçüncü sınıftayken okulunu bırakarak kariyerini geliştirmek için Hollywood’a gitti. Hollywood’da başarıyı yakalayamadı ve bir yıl sonra New York’a döndü.

17 yaşında yapılı vücudu sayesinde para kazanmak için gece klüplerinde bodyguard olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 10 yıl kadar bunu devam ettirdi. İsmini de o zamanlarda Vin Diesel'e çevirdi.

Annesi ona Rick Schmidt’in 'Feature Films at Used Car Prices' kitabını verdi. Kitap ona kariyerini kontrol edebileceğini ve kendi filmini yapabileceğini gösterdi. Aktörlük tecrübelerini anlattığı bir kısa film yazdı; kitabın adı Multi-Facial (1994) idi ve üç günden kısa bir sürede 3,000 dolar kazandırdı. Multi-Facial (1994) ertesi yıl 1995 Cannes Film Festival’ine davet edildi. Daha sonra Vin Diesel Los Angeles’a döndü ve yapmayı düşündüğü “Strays” (1997) filmi için bütçe oluşturmaya çalıştı. Filmi 1997 yılında yaptı ama umulduğu kadar iyi iş yapmadı. Vin yeniden hayal kırıklığına uğramış bir şekilde New York’a döndü. Ve nihayet beklediği telefon geldi; Steven Spielberg Multi-Facial’dan çok etkilenmişti ve Vin’le tanışmak ve Saving Private Ryan (1998) filminde oyamasını istiyordu. Multi-Facial Vin’e daha başka işler de kazandırdı: The Iron Giant filminin yönetmeni kısa filmi gördükten sonra, ona filminde bir rol teklif etti. Oradan Vin'in kariyeri hızla gelişti ve ilk başrolünü 'Richard B Riddick' olarak bilim kurgu filmi Pitch Black (2000)’le elde etti. Bu rol onu üne ve hayranlara kavuşturan çalışma oldu.

Hızlı ve Öfkeli filminde Dominic Toretto, Er Ryan'ı Kurtarmak filminde Er Caparzo, xXx filminde Xander Cage, Pitch Black ve Richard B. Riddick filmlerinde Richard B. Riddick karakterlerini canlandırmıştır.

Kendisinin en iyi filmleri arasında gösterilen A Man Apart (İntikam Ateşi) adlı filmde Sean Vetter karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu filmle birlikte aksiyon aktörlerinin en iyileri arasında gösterilen Vin Diesel, Beni Suçlu Bulun ve Komando Dadı filmleriyle komedi dalında da başarılı olduğunu kanıtlamıştır.

Vin Diesel’in “One Race Productions” adlı film şirketi vardır. Ayrıca video oyunlarına meraklı olan yıldızın bir de “Tigon Studios” adlı oyun şirketi vardır.

Los Angales’de yaşayan Vin Diesel, film çekimlerinde kullanmak üzere büyük bir karavan tır’ına sahiptir.

Vin Diesel, model Pamole Jimenez ile evli ve Hanya Riley (d. 2 Nisan 2008) adında bir kız çocuk babasıdır.

Filmleri :

1990 - Awakenings Hastane görevlisi

1997 - Strays Rick

1998 - Er Ryan'ı Kurtarmak Er Caparzo

1999 - Multi-Facial Mike

1999 - The Iron Giant The Iron Giant (ses)

2000 - Boiler Room Chris Varick

2000 - Derin Karanlık Richard B. Riddick

2001 - Hızlı ve Öfkeli

2001 - Knock Around Guys Taylor Reese

2002 - xXx Xander Cage

2003 - A Man Apart Ajan Sean Vetter

2004 - Riddick: Korkunç Öfke Richard B. Riddick (Ses)

2004 - Richard B. Riddick Richard B. Riddick

2005 - Komando Dadı Teğmen Shane Wolfe

2006 - Beni Suçlu Bulun Jack DiNorscio

2006 - Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı

2008 - Babil M.S. Hugo Cornelius Toorop

2009 - Hızlı ve Öfkeli 4

2009 - Los Bandoleros

2009 - Wheelman (Ses - Video Oyunu)

2009 - The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena (Ses - Video Oyunu)

2010 - Rockfish Richard B. Riddick (Ses)

2011 - Hannibal the Conqueror Hannibal Barca Yapım Aşamasında

2011 - Hızlı ve Öfkeli 5

2013 - Hızlı ve Öfkeli 6