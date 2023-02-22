Vincent Augustus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Augustus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Augustus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vincent Augustus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vincent Augustus {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vincent Augustus Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Vincent Augustus'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vincent Augustus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vincent Augustus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vincent Augustus şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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