Vincent Cassel Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

VİNCENT CASSEL KİMDİR?

Doğum tarihi : 23.Kasım.1966

Vincent Cassel kaç yaşında : 53

Burcu : Yay

Meslek : Sinema Oyuncusu

Vincent Cassel doğum yeri : Paris, Fransa

VİNCENT CASSEL BİYOGRAFİSİ

Vincent Cassel, 23 Kasım 1966 tarihinde Paris, Fransa’da doğmuştur. Fransız sinema oyuncusu Jean-Pierre Cassel’in oğludur. Annesi gazeteci ve yazar Sabine Litique’dır. Olivia Cassel, Mathias Crochon ve babasının diğer eşinden olan Cecile Cassel adında kardeşleri vardır. Anne babası 1980 yılında boşandı.

Fransızcadan başka İngilizce, Portekizce ve İtalyanca bilen Vincent Cassel, Dobermann (1997) ve Dönüş Yok filmleri dahil olmak üzere bir çok filmde beraber oynadığı ünlü İtalyan sinema oyuncusu Monica Bellucci ile 1999yılında evlendi. 12 Eylül2004’te Roma’da dünyaya gelen Deva Cassel ve 21 Mayıs 2010 tarihinde Léonie Cassel adında iki kızı vardır. 2013 yılında boşandı.

1998 yılında İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth’in hayatının anlatıldığı “Elizabeth” adındaki filmde Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Christopher Eccleston ile birlikte rol aldı.

2000 yılında “Kızıl Nehirler” filminde Jean Reno ile beraber oynadı.

2004 yılında yönetmen Steven Soderbergh’in “Oceans Twelve” filminde George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Julia Roberts, Don Cheadle, Casey Affleck, Catherine Zeta Jones, Bruce Willis ile beraber oynadı.

2007 yılında “Eastern Promises: Şark Vaatleri” adlı filmde Viggo Mortensen ve Naomi Watts ile beraber oynadı.

2010 yılında Darren Aronofsky'nin yönettiği “Siyah Kuğu” filminde Natalie Portman, Mila Kunis, Winona Ryder ile birlikte rol aldı.

29 Eyüll 2018 – 5 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde Onur Ödülü aldı. Vincent Cassel, ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan aldı

Filmleri ve Dizileri :

Yapımcı :

2010 - Our Day Will Come (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2018 - Underwater (Sinema Filmi)

2018 - Le monde est à toi (Henri) (Sinema Filmi)

2018 - L'Empereur de Paris (Sinema Filmi)

2018 - Black Tide (François Visconti) (Sinema Filmi)

2017 - Gauguin - Tahiti Seyahati (Paul Gauguin)(Sinema Filmi)

2016 - O Grande Circo Místico (Jean-Paul) (Sinema Filmi)

2016 - Juste la fin du monde /Alt Tarafı Dünyanın Sonu (Antoine) (Sinema Filmi)

2016 - Jason Bourne (Asset)(Sinema Filmi)

2016 - Fleuve noir (Sinema Filmi)

2015 - Prensim ( Georgio Milevski) (Sinema Filmi)

2015 - Partisan (Gregori) (Sinema Filmi)

2015 - Küçük Prens (The Fox) (Sinema Filmi)

2014 - The Tale of Tales (King of Strongcliff) (Sinema Filmi)

2014 - Seni Seviyorum Rio (Sinema Filmi)

2014 - 44. Çocuk (Sinema Filmi)

2013 - Trans (Franck) (Sinema Filmi)

2013 - Güzel ve Çirkin (La bête) (Sinema Filmi)

2011 - Şeytanın Yüzü (Capucin Ambrosio) (Sinema Filmi)

2011 - Tehlikeli İlişki (Otto Gross) (Sinema Filmi)

2010 - Siyah Kuğu (Korolyevna) (Sinema Filmi)

2010 - Our Day Will Come (Patrick) (Sinema Filmi)

2009 - Lascars (Tony Merguez (seslendirme)) (Sinema Filmi)

2009 - Adrift (Mathias) (Sinema Filmi)

2008 - Ölümcül İçgüdü 2 (Jacques Mesrine) (Sinema Filmi)

2008 - Ölümcül İçgüdü 1 (Jacques Mesrine) (Sinema Filmi)

2007 - Ocean's Thirteen (François Toulour) (Sinema Filmi)

2007 - His Majesty Minor (Satyre) (Sinema Filmi)

2007 - Eastern Promises: Şark Vaatleri (Kirill) (Sinema Filmi)

2006 - Sheitan (Joseph) (Sinema Filmi)

2005 - Raydan Çıkanlar (LaRoche) (Sinema Filmi)

2004 - Oceans Twelve (François Toulour) (Sinema Filmi)

2004 - Le Grand Journal De Canal+ (Kendisi) (Tv Programı) (9 Bölüm)

2004 - Kıyamet Melekleri 2 (Max Kerkerian) (Sinema Filmi)

2004 - Blueberry: Olağanüstü Macera (Blueberry) (Sinema Filmi)

2003 - The Reckoning (Lord De Guise) (Sinema Filmi)

2002 - Dönüş Yok (Marcus) (Sinema Filmi)

2001 - Şrek (Monsier Hood-Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Yaşgünü Kızı (Alexei) (Sinema Filmi)

2001 - Kurtların Kardeşliği (Jean-François de Morangias) (Sinema Filmi)

2001 - Dudaklarımı Oku (Paul) (Sinema Filmi)

2000 - Kızıl Nehirler / Kıyamet Melekleri (Max Kerkerian) (Sinema Filmi)

1999 - Jeanne D'arc (Gilles De Rais) (Sinema Filmi)

1998 - Elizabeth (Henri) (Sinema Filmi)

1997 - Dobermann (Yann Le Pentrec aka Dobermann) (Sinema Filmi)

1996 - The Apartment (Max) (Sinema Filmi)

1995 - Protesto (Vinz) (Sinema Filmi)