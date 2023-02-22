Vincent Edafe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Edafe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Edafe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vincent Edafe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vincent Edafe 23 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vincent Edafe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vincent Edafe, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vincent Edafe'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vincent Edafe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vincent Edafe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Ağustos 2020 yılında Abia Warriors
25 Ağustos 2022 yılında Remo Stars FC
Vincent Edafe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vincent Edafe şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?J Atete FC
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.