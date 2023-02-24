Vincent Onovo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Onovo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Onovo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Onovo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Onovo 10 Aralık 1995 tarihinde Agbani şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Onovo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBN yapmaktadır. Vincent Onovo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vincent Onovo'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vincent Onovo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vincent Onovo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vincent Onovo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Onovo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Nisan 2014 yılında FC Inter

1 Ocak 2016 yılında HJK Helsinki

23 Şubat 2018 yılında Újpest FC

17 Ağustos 2021 yılında Randers

1 Şubat 2022 yılında Újpest FC

30 Haziran 2022 yılında Randers

1 Temmuz 2022 yılında Újpest FC

Vincent Onovo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Onovo şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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