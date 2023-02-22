Vincent Temitope kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Temitope Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Temitope adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vincent Temitope Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vincent Temitope {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vincent Temitope Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Vincent Temitope'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vincent Temitope Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vincent Temitope futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Sunshine Stars
Vincent Temitope Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vincent Temitope şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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