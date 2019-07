Vincent Van Gogh Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

VİNCENT VAN GOGH KİMDİR?



Doğum tarihi : 30.Mart.1853 Ölüm tarihi : 29.Temmuz.1890

Vincent Van Gogh kaç yaşında öldü : 37

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Ressam

Vincent Van Gogh doğum yeri : Groot-Zundert, Hollanda

Ölüm yeri : Auvers, Fransa

VİNCENT VAN GOGH BİYOGRAFİSİ



Sanatıyla hayatı birbirinden ayırt edilemeyecek kadar içiçe olan, çağının sanat anlayışını altüst ederek modern resmin gerçek anlamda kurulmasına öncülük eden büyük ressam.

Vincent Willem Van Gogh, 30 Mart 1853'de Hollanda'da, Brenda'nın güneyindeki Groot-Zundert köyünde doğdu. Babası yoksul bir köy papazı, annesi Cornelia ise bir çiftçi kızıydı. Ailenin Vincent'ten başka Elizabeth, Anna ve Wil adında 3 kız ve Cor ve Theo adında 2 erkek çocuğu daha vardı.

Vincent'in çocukluğu on iki yaşına kadar köyünde, yalnızlık içinde tabiatla başbaşa geçti. 16 yaşında, önce La Hayde sonra Brüksel, üç yıl sonra da Paris'te Goupil Galerilerinin satış memuru olarak çalıştı.

Kardeşi Theo ile de bu yıllarda mektuplaşmaya başladı. 1873 yılında aynı galerinin Londra şubesine geçti fakat buradan da kısa sürede ayrılıp Paris'e taşındı. Burada da galeri yöneticileri ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu kovularak tekrar 1876'da İngiltere'ye döndü. Burada düşük bir ücretle Ramsgate'te özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Noel'de ailesinin yanına döndüğünde babası gibi rahip olma tutkusuna kapıldı ve 1877'de Amsterdam Üniverstesi'nin dinadamı yetiştirme seminerine giriş sınavına girdi ama kazanamadı ve baba evine geri döndü.

Ardından 1878'de Belçika'da Borinage madenlerinin olduğu köyde gönüllü papaz oldu. Buradaki hayatı, sefalet ve yoksulluk içinde geçmesine rağmen belkide en mutlu zamanlarıydı. Kendisini madencilerin yoksul hayatlarına adamıştı. Köylüler de ona ''Çağdaş bir İsa'' gözüyle bakıyorlardı. Resim yapma tutkusu da, kaderinin dönüm noktası olan bu yerde başladı. Kardeşi Theo'dan kağıt ve kalem istedi ve madencilerin eskizlerini yapmaya başladı.

Resim eğitimi almak isteyen Vincent, buradan ayrıldıktan sonra Brüksel'de ressam Ridden van Rappard'la dostluk kurdu ve ondan anatomi ve perspektif dersleri aldı. Fakat bir süre sonra hastalanıp Etten'e ailesinin yanına geri döndü. Dinadamlığını bırakıp ressamlığı seçmesi, babasıyla arasının açılmasına neden oldu. Bu arada dul kuzeni Kee'ye aşık olan Vincent, ona evlenme teklif etti fakat reddedildi. Van Gogh, 1883 Eylül'üne kadar La Hayde'de kaldı ve ilk yağlı boya resimlerini burada yaptı.

Babası 1886 Ocak ayında ölünce Anvers'e giderek Anvers Akademisi'nde çalışmaya başladı. İki ay sonra da Paris'e kardeşi Theo'nun yanına gitti. Her türlü ihtiyacını ve resim malzemelerinin parasını Theo karşılıyordu. Kardeşinin yardımıyla Paris'te, Pissarro, Edgar Degas, Henri de Toulouse-Lautrec ve Paul Gauguin gibi ünlü ressamlarla tanışmaya başladı. Batının sanat merkezindeydi ve bunu sonuna kadar değerlendirmeye çalışıyordu ama diğer ressamlar gibi bu çevrede yetişmemişti, acı yaşantılardan, beceriksiz insanların arasından kopup gelmişti. Kurallara itaat etmeyi değil, hayatta kalma savaşının en vahşicesini öğrenmişti. Bütün bunlar, kendisinden önceki çağlarda sağlam sanılan gelenekleri bir çırpıda yıkmasına, kuzeyin donuk, sisli ikliminde uyuklar görünen sanatının renkten alevler saçarak bir yanardağ gibi kaynamaya başlamasına yol açacaktı. İçindeki duyguların işlenmemiş saf halde ortaya çıkışları, insanları tedirgin ediyor ve ondan uzaklaşmalarına neden oluyordu. İnsanlarla olan ilişkisinde hep hayal kırıklığına uğrayan Van Gogh, içindeki coşkun insan sevgisini ve merhametini kelimelerle değil boyalarla anlatmak zorundaydı.

Paris'te canlı renkleri, sinirli ve kıvrak çizgileriyle, iki yüzü aşkın tablo yaptı.

1888 Ekim'inde dostu Paul Gauguinde, daveti üzerine Van Gogh'un yanına geldi. Van Gogh, Paul Gauguin'e büyük hayranlık duyuyordu ama başka bir insanla bu kadar iç içe yaşamaya alışık değildi ve üstelik kendini iyice içkiye vermişti. Paul Gauguin de Van Gogh'un tutkulu kişiliğinden rahatsız olmaya başlamıştı. Van Gogh, resim yaparken, boyayı paletin üzerine değil doğrudan tüpten tuval üstüne sıkıyor ve parmaklarıyla eziyordu. Bazen de boyayı yiyor ya da yemeğinin içine sıkıyordu.

Bir gece elindeki ustura ile Paul Gauguin'i ölümle tehdit etti ve atölyesine gidip kendi kulağını kesti. Bir rivayete göre kestiği kulağını genelevde çalışan bir kadına hediye etti. Bu olay üzerine kardeşi Theo, onu iki haftalığına Arles Hastanesi'ne yatırdı. 1890 başında evine dönerek kendi kesik kulaklı portresini yaptıysa da, kısa süre sonra yine hayaller görmeye başladı ve aynı hastaneye kaldırıldı. İki ay sonra da kendi isteği ile Saint Remy Akıl Hastanesine yattı.

Bu dönemi sanatı için oldukça verimli oldu.

27 Temmuz 1890'da tarlalarda resim yaparken bir akşam üzeri tabancasıyla kendini karnından vurdu. Theo hemen Auvers'e geldi fakat Van Gogh, tedavi edilmek istemedi ve 2 gün sonra kardeşinin kulağına ''sefalet asla bitmeyecek''diyerek son sözünü fısıldadıktan sonra 29 Temmuz 1890 tarihinde öldü.

37 yaşında ölen Van Gogh'un sanatı, çağdaş resim anlayışının yaratılmasında başlıca rölü oynamış, böylece kendisinden önceki çağların sağlam sanılan, doğa resminde, yansıtılmasına sıkı sıkıya bağlı resim geleneklerine de en etkili darbeyi indirmiştir.

Van Gogh'un iç dünyasını anladığımız Theo'ya yazdığı mektuplarından birindeki şu sözleri, sanat anlayışını açık seçik ortaya koymaktadır: ''Ben, gözlerimin önünde olanı olduğu gibi vermekten çok, boyayı kendime göre bir amaçla, anlatmak istediğimi daha bir kuvvetle dile getirmek için kullanıyorum.''

Van Gogh yaşamının son on yılında 900 suluboya ve yağlıboya resim ile 1100 karakalem resim yapmıştır. Empresyonizmin öncülerinden sayılan ressamın bazı eserleri günümüzde dünyanın en tanınmış ve en pahalı eserleri arasına girmiştir. Öyle ki ölmeden 2 ay kadar önce tamamladığı Dr. Gachet’nin Portesi adlı eseri 1990 yılında 82,54 milyon $, Sakalsız otoportresi 1998 yılında 71,5 milyon $, İrisler adlı tablosu 1987 yılında 53,9 milyon $ bedelle satılmıştır.

Van Gogh, resim kariyeri boyunca maddi sıkıntı çekmiş. Kardeşi Theo’dan aldığı maddi destek sayesinde ayakta durabilmiştir. İki kardeşin arkadaşlığı, 1872’den itibaren birbirlerine yazdıkları mektuplarla belgelenmiştir. Van Gogh’un, Theo’ya yazdığı mektup sayısı 600’den fazla iken; Theo’nun, Van Gogh’a yazdığı sadece 40 mektup bulunabilmiştir.

Yaşadığı süre içersinde sadece Kasım 1888’de yaptığı The Red Vineyards (Kırmızı Üzüm Bağları) adlı tabloyu satabilmiştir. The Red Vineyards adlı tablo ilk kez 1890 yılında Brüksel’de düzenlenen Les XX sergisinde sergilenmiştir. Less XX Brüksel’li avukat, yayıncı ve girişimci Octave Maus tarafından 1883 yılında oluşturulan yirmi Belçikalı ressam, tasarımcı ve heykeltıraştan oluşan bir gruptu. Her yıl davet ettikleri yirmi uluslararası sanatçı ile sergi düzenlemekteydiler. Van Gogh’un The Red Vineyard adlı tablosu da 1890 yılında düzenlenen bu sergide yine Less XX üyesi olan Belçikalı empresyonist ressam ve sanat kolleksiyoncusu Anna Bochtarafından 400 Frank’a (bu günün parasıyla yaklaşık 1,000-1.050 $) satın alınmıştır. Resmi satın alan Anna Boch, yine bir empresyonist ressam ve Van Gogh’un yakın arkadaşı Eugène Boch’ un kız kardeşidir. Van Gogh, Eugène Boch’un da 1888 yılında bir portresini (Le Peintre aux Étoiles) yapmıştır.

The Red Vineyards daha sonra ünlü Rus koleksiyoncu Sergei Shchukin tarafından satın alınmış, ancak Shchukin’in koleksiyonunun diğer parçaları ile birlikte Bolşevikler tarafından kamulaştırılarak Moskova Güzel Sanatlar Puşkin Müzesi’ne verilmiştir.