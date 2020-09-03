Vincent van Gogh'un Kadın Başı tablosu 1,6 milyon euro'ya satıldı

Noordbrabants Müzesi dünyaca ünlü ressam Vincent van Gogh'a ait Kadın Başı adlı tabloyu 1,6 milyon euroya satın alarak koleksiyonuna kattı. Bunun ile birlikte müzede Van Gogh imzalı eser sayısı beşe çıktı. Hollanda'da bulununan Noordbrabants Müzesi, Kuzey Brabant eyaletinde doğan ve yaşamının bir bölümünü burada geçiren Van Gogh'un tablosunun, uzun süredir peşindeydi. Müze tabloyu restorasyon çalışmalarından sonra Mart 2021'de sanatseverlerin ziyaretine açacak.

Çarşamba günü prestijli müzayede salonu olan Christie's'in Londra'daki şubesinde açık arttırma ile satılan tablo özel bir koleksiyoner tarafından satıldı.

Müzeye göre, köylü bir kadının portresi olan Kadın Başı, Van Gogh'un Kasım 1884 ile Mayıs 1885 tarihleri arasında Brabant eyaletindeki Nuenen köyünde yaptığı çalışmalardan biri olma özelliği taşıyor.

Portredeki kadın Van Gogh tarafından daha önce de resmedilmiş. Kadın Başı tablosu 6 Eylül’e kadar müzede sergilenecek ve ardından bakıma alınacak.

Van Gogh'un bu çalışmaları için özellikle düz ve kaba suratlı, düşük alınlı ve dolgun dudaklı insanları arayıp bulduğu aktarılıyor. Eserlerinde bu insanları ele alması ile Van Gogh'un, dönemin zorlu koşullarını anlatmak istediği belirtiliyor.

PATATES YİYENLER TABLOSU İÇİN ÖN ÇALIŞMA

Bu tablo da sanatçının kafa kısmına yoğunlaştığı 47 portre çalışmasından biri ve bundan kısa bir süre sonra dünyaca ünlü şaheseri olan 'patates yiyen insanlar' tablosunu resmetti. Eserin, Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nde asılı olan ünlü Patates Yiyenler tablosu için bir ön çalışma niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Ünlü ressam, Nuenen’de yaşadığı yıllarda, eserlerinde ağırlıklı olarak çiftçiler ve çiftlikte çalışan işçi figürlerini konu aldı. Müzeden yapılan açıklamaya göre, Van Gogh, özellikle zorlu çiftlik yaşamını temsil eden karakteristik yüz hatlarına sahip modellerle ilgileniyordu.

Kadın Başı, Noordrabants Müzesi tarafından satın alınan beşinci yapıtı. Müze daha önce, “Neunen’deki Papazın Bahçesi”, “Collse Su Değirmeni”, “Şişeler ve Kabuklu Natürmort” ve “Kazıcı Köylü Kadın” adlı tablolarını sanatseverlerle buluşturmak için koleksiyonuna katmıştı. Tablo belli restorasyonlardan geçtikten sonra Mart 2021'den itibaren müzede sanatseverlerin ziyaretine açılacak.