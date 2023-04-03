Vincenzo Onofrietti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincenzo Onofrietti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vincenzo Onofrietti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vincenzo Onofrietti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.