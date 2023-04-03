Vincenzo Onofrietti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincenzo Onofrietti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincenzo Onofrietti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vincenzo Onofrietti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vincenzo Onofrietti 4 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. İtalya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Vincenzo Onofrietti Teixeira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vincenzo Onofrietti Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Vincenzo Onofrietti, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vincenzo Onofrietti'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Vincenzo Onofrietti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vincenzo Onofrietti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Dortmund Alt.
1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund U17
1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund U19
Vincenzo Onofrietti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vincenzo Onofrietti şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SC Neheim (-2017), Borussia Dortmund (2017-)
Vincenzo Onofrietti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İtalya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.
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