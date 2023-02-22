Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vinicius ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius 21 Şubat 1990 tarihinde Santo André şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Paulo Vinícius Souza dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PMFoot yapmaktadır. Vinicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vinicius'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vinicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vinicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vinicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında River Plate

26 Ağustos 2011 yılında Videoton FC

31 Temmuz 2020 yılında Nacional

25 Ocak 2021 yılında APOEL Nikosia

3 Temmuz 2022 yılında APO Levadiakos

Vinicius kimdir

Vinicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

São Paulo Futebol Clube (-2009)

Vinicius Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 5 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vinicius nereli

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