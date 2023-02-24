Vinko Rozic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinko Rozic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinko Rozic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinko Rozic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinko Rozic 1 Ağustos 2003 tarihinde Livno şehrinde doğmuştur. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Vinko Rozić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinko Rozic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Vinko Rozic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vinko Rozic'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vinko Rozic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vinko Rozic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vinko Rozic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinko Rozic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb II

31 Ocak 2022 yılında Siroki Brijeg

26 Ocak 2023 yılında Dinamo Zagreb

8 Şubat 2023 yılında HSK Posusje

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Zagreb

Vinko Rozic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinko Rozic şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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