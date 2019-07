Viola Davis Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

VİOLA DAVİS KİMDİR?



Doğum tarihi : 11.Ağustos.1965

Viola Davis kaç yaşında : 54

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Sinema Oyuncusu

Viola Davis doğum yeri : St. Matthews, Güney Karolina, ABD

VİOLA DAVİS BİYOGRAFİSİ



2017 yılında Fences filmindeki rolü için, 74. Altın Küre Ödüllerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Viola Davis, 11 Ağustos 1965 tarihinde St. Matthews, Güney Karolina, ABD’de doğmuştur. Babası Dan Davis, annesi, Mary Alice’dir. Central Falls Lisesinde okudu. 1988 yılında mezun olduğu Rhode Island College’de tiyatro eğitimi aldı. Ayrıca New York'ta Juilliard Okulunda okuyarak 1993 yılında mezun oldu.

Kısa sürede Davis, New York tiyatro dünyasında kendine bir yer belirlemeye başladı. 1996 yılında August Wilson'ın trajik komedisi Seven Guitars'da Broadway'de ilk kez rol aldı.

2002 yılında yapımcılığını James Cameron’un yaptığı yönetmen Steven Soderbergh’un “Solaris” adlı filminde George Clooney ve Natascha McElhone ile beraber rol aldı.

Viola Davis, 23 Haziran 2003 tarihinde sinema oyuncusu Julius Tennon ile evlendi. Genesis Tennon (d.2011) adında bir kızı vardır. Los Angeles'ta ailesi ile beraber yaşamaktadır.

2011 yılında “The Help / Duyguların Rengi” filminde Emma Stone ile beraber rol aldı. 30 yıllık kariyerinde birçok yardımcı rolde yer alan Viola Davis’in kariyerindeki yükseliş 2011 yapımı “The Help” ile oldu. Davis, bu filmle 2012 yılının Oscar Ödülleri’nde “en iyi yardımcı kadın oyuncu” ödülünü kazandı. p> 2016 yılında yönetmenliğini Denzel Washington’un yaptığı “Fences” adlı sinema filmindeki rolü ile 2017 oskarında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Ödülleri :

2017 - 74. Altın Küre Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Fences)

2017 - 69. BAFTA Ödülleri - En iyi yardımcı kadın oyuncu (Fences)

2015 - 67. Emmy Ödülleri - Drama en iyi kadın oyuncu (How to Get Away with Murder)

2012 - Oscar Ödülleri’nde “en iyi yardımcı kadın oyuncu” ödülü (The Help)

Filmleri ve Dizileri :

Yapımcı :

2015 - Lila & Eve (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2018 - Widows (Sinema Filmi)

2016 - Suicide Squad: Gerçek Kötüler ( Amanda Waller) (Sinema Filmi)

2016 - Fences (Rose Maxson) (Sinema Filmi)

2016 - Custody (Martha Schulman) (Sinema Filmi)

2015 - Lila & Eve (Lila) (Sinema Filmi)

2015 - Blackhat / Hacker (Carol Barrett) (Sinema Filmi)

2014 - 2017 - How to Get Away with Murder (Annalise Keating) (TV Dizisi)

2014 - Get on Up (Susie Brown) (Sinema Filmi)

2014 - Aşkın Halleri (Lillian Friedman) (Sinema Filmi)

2013 - The Disappearance of Eleanor R... (Professor Lillian Friedman) (Sinema Filmi)

2013- Prisoners (Nancy Birch) (Sinema Filmi)

2013 - Muhteşem Yaratıklar (Amma) (Sinema Filmi)

2013 - Ender's Game Uzay Oyunları (Gwen Anderson) (Sinema Filmi)

2012 - Learning To Fly (Sinema Filmi)

2011 - Çok Gürültülü ve Çok Yakın (Sinema Filmi)

2011 - The Help / Duyguların Rengi (Aibileen Clark) (Sinema Filmi)

2010 - Ye Dua Et Sev (Delia) (Sinema Filmi)

2010 - Trust (Gail) (Sinema Filmi)

2010 - It's Kind of a Funny Story (Dr. Minerva) (Sinema Filmi)

2010 - Gece ve Gündüz (Director George) (Sinema Filmi)

2010 - Adalet Peşinde (Mayor of Philadelphia) (Sinema Filmi)

2010 - United States of Tara (Lynda P. Frazier) (TV Dizisi)

2009 - Devlet Oyunları (Dr. Joy Jackson) (Sinema Filmi)

2009 - Beyond All Boundaries (Hortense Johnson (Seslendirme))(Kısa Film)

2009 - 81st Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

2008 - Doubt / Şüphe (2) (Bayan Muller) (Sinema Filmi)

2008 - The Andromeda Strain (Doktor Charlene Barton) (Sinema Filmi)

2008 - Sevgi Fırtınası (Jean) (Sinema Filmi)

2007 - Disturbia / Şüphe (Detective Parker) (Sinema Filmi)

2007 - Jesse Stone: Değişim (Molly Crane) (TV Filmi)

2006 - Mimar (Tonya Neely) (Sinema Filmi)

2006 - Jesse Stone: Gece Görevi (Molly Crane) (TV Filmi)

2006 - Jesse Stone: Cennette Ölüm (Molly Crane) (TV Filmi)

2005 - Zengin Ol Ya Da Uğrunda Öl (Büyükanne) (Sinema Filmi)

2005 - Syriana (CIA Chairwoman) (Sinema Filmi)

2003 - 2008 - Law & Order: Special Victims Unit (Donna Emmett) (TV Dizisi)

2002 - Solaris (Gordon) (Sinema Filmi)

2002 - Antwone Fisher (Eva May) (Sinema Filmi)

2002 - Cennetten Çok Uzakta (Sybil) (Sinema Filmi)

2001 - Doktor Sevgilim (Robin) (Sinema Filmi)

2000 - Trafik (Social Worker) (Sinema Filmi)

1998 - Pentagon Savaşları (Tim Komutanı Fanning ) (TV Filmi)

1998 - Out of Sight (Moselle Miller) (Sinema Filmi)

1996 - The Substance of Fire (Hemşire) (Sinema Filmi)