Violet Taylor Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

VİOLET TAYLOR KİMDİR?



Doğum tarihi : ??.??.1989

Violet Taylor kaç yaşında : 30

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Meslek : Dizi Oyuncusu

Violet Taylor doğum yeri : Bulgaristan

VİOLET TAYLOR BİYOGRAFİSİ



Violet Taylor, 1989 yılında Bulgaristan’da doğmuştur. Asıl adı Violetta Vergilova İlieva’dır.

Babasını 5 yaşındayken kaybetti. 1990’lı yıllarda Bulgaristan’da Türklere karşı başlatılan asimilasyon sonucu annesiyle beraber Bulgaristan’dan kaçak olarak 1999 yılında Türkiye’ye geldi. Önce Bursa’ya ardından İzmir ve en sonunda da İstanbul’a yerleşmişler.

Violet Taylor, 24 yaşına kadar kimliksiz yaşadı. T.C kimliği çıkınca “Cemile Halil İsmail” adını aldı.

İzmir’de yaşadığı yıllarda İzmir sanat kulesi tiyatro kursu ve doğaçlama tiyatrosu ile sanat dünyasına adım atarak, bir sene burada çeşitli oyunlarda rol aldı. İstanbul’a yerleşince “Unutulmaz” dizisi ile dizi oyunculuğuna başladı. Ardından Adanalı, Aşk ve Ceza, Şen Yuva, Arka Sokaklar, Akasya Durağı gibi dizilerde peş peşe roller almış. Ancak Karadağlar dönüm noktası olmuş ve tam 40 bölüm rol almıştır.

2011 yılında, Kanal A ve ATV Avrupa’da “Bir Güne Neler Sığar” adlı programda sunuculuk da yaptı.

Filmleri ve Dizileri :

2012 - Ruhani (Sinema Filmi)

2010 - Karadağlar (Tv Dizisi)

2010 - Adanalı (Bölüm oyuncusu) (oto galerici)(Tv Dizisi)

2010 - Aşk ve Ceza (Tv Dizisi)

2010 - Şen Yuva (Tv Dizisi)

2011 - Arka Sokaklar (Bölüm oyuncusu) (Tv Dizisi)

2011 - Akasya Durağı (Tv Dizisi)

2009 - Unutulmaz (Tv Dizisi)