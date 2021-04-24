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  3. Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı:1 ölü, 4 yaralı

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı:1 ölü, 4 yaralı

Antalya'da şarampole yuvarlanıp takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı:1 ölü, 4 yaralı

Antalya'da yaşanan trafik kazasında bir otomobil şarampole yuvarlanıp takla attı. Kaza sonrasında, otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza; Serik ilçesi Eminceler mahallesinde saat 23.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şahin Dinç idaresindeki 07 AOT 061 plakalı Chevrolet marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan Yıldız Dinç (39) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Şahin Dinç, Caner Dinç, Kıvanç Saldak hafif, Aslı Saldak ise ağır yaralandı. Kaza sonrası mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ 20 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi. Otomobilden yaklaşık 20 metre uzaklıkta cansız bedeni bulunan Yıldız Dinç'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı:1 ölü, 4 yaralı

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı:1 ölü, 4 yaralı

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı:1 ölü, 4 yaralı

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı:1 ölü, 4 yaralı

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı:1 ölü, 4 yaralı

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı:1 ölü, 4 yaralı

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