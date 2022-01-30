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Virüs ne demek, TDK'ya göre Virüs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Virüs kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Virüs ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Virüs nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Virüs kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Virüs ne demek, TDK'ya göre Virüs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Virüs ne demek? Virüs TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi virüs kelimesi. Peki virüs ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre virüs nedir, virüs kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

VİRÜS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Virüs kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Virüs kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre virüs kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak için bir başka hücrenin içine girmek zorunda olan ve ancak elektron mikroskobunda görülebilen parazit
- Veri girişi yoluyla bilgisayarlara yüklenen, sistemin veya programların bozulmasına, veri kaybına veya olağan dışı çalışmasına neden olan yazılım

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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