Virüs yayılıyor: 2 ilde daha karantina uygulaması

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyaya yayılan ve 848 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ülkemizde son günlerde arttı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar dahilinde karantinaya alınan şehirlere Adıyaman ve Afyonkarahisar da eklendi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı. Valilik yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Hattat Karahisar Mahallesi 21. Sokak'ta bir binadaki vatandaşlara yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi.

Binadaki vatandaşların konutlarına giriş ve bu konutlardan çıkışlarının yasaklanması kararının bildirildiği açıklamada karantina kararına uymayanlar hakkında idari işlem başlatılacağı vurgulanırken, "Gerekli tedbirlerin ilgili kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesi, karantina adresinden tüm giriş ve çıkışların tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar hariç geçici olarak durdurulması kararlaştırılmıştır. Kamuda çalışanlar idari izinli sayılacak. Binadaki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubunca giderilecek." ifadeleri kullanıldı.

ADIYAMAN

Adıyaman'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 57 ev karantinaya alındı.

Valilik yetkililerince yapılan açıklamada, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 57 evde karantina uygulaması başlatıldı.