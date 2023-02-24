Visar Bekaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Visar Bekaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Visar Bekaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Visar Bekaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Visar Bekaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Visar Bekaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Visar Bekaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Visar Bekaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Visar Bekaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Visar Bekaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Visar Bekaj 24 Mayıs 1997 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Visar Bekaj Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Visar Bekaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 29 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Visar Bekaj'nin KF Tirana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Visar Bekaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Visar Bekaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Visar Bekaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Visar Bekaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Prishtina

29 Ağustos 2020 yılında KF Tirana

Visar Bekaj kimdir

Visar Bekaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Visar Bekaj şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KF Ramiz Sadiku (2003–2013), FC Prishtina (2013–2015)

Visar Bekaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova takımında 16 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Visar Bekaj nereli

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