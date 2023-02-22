Vit Novotny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vit Novotny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vit Novotny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vit Novotny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vit Novotny 17 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vít Novotný şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vit Novotny Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sokol Brozany futbol takımında oynamaktadır. SK Sokol Brozany takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vit Novotny'nin SK Sokol Brozany ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vit Novotny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vit Novotny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vit Novotny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vit Novotny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dukla Prag U19

22 Eylül 2019 yılında Tempo Prag

7 Şubat 2020 yılında Dukla Prag U19

28 Ağustos 2020 yılında FC Vrchlabi

28 Temmuz 2022 yılında Viagem Pribram

16 Şubat 2023 yılında Sokol Brozany

Vit Novotny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vit Novotny şuan SK Sokol Brozany takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Vrchlabí (2007 - 2011)FKM Úpa (2011 - 2012)MFK Trutnov (2012 - 2015)FC Vrchlabí (2015 - 2016)FC Dukla Praha (2016 - 2019)

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