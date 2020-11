Sağlıklı beslenmek için doğal yiyecek ve içeceklerin yanı sıra vitaminlerle de dirençli vücudu desteklemek mümkün. Ancak vitamin alırken dikkat etmemiz gereken bazı detaylar mevcut. Fazla ve ya yanlış vitamin hapı kullanımı sağlığımız açısında çok tehlikeli. Peki Vitamin hapı ne işe yarar, nasıl kullanılır? Vitamin hapı ne zaman içilir? İşte detaylar...

VİTAMİN HAPLARI NE İŞE YARAR?

Vitaminler, yaşamı sürdürebilmek için, vücudun küçük miktarlarda ihtiyaç duyduğu organik bileşiklerdir. Çoğu vitamini yiyeceklerden alınır çünkü insan vücudu vitaminleri ya yeterince üretmez ya da hiç üretmez.

Her organizmanın farklı vitamin gereksinimleri vardır. Örneğin, insanların C vitamini veya askorbik asit tüketmesi gerekir, ancak köpekler buna ihtiyaç duymaz. Köpekler kendi ihtiyaçları için yeterli C vitaminini üretebilir veya sentezleyebilir, ancak insanlar fizyolojik olarak bunu yapamazlar.

Benzer şekilde insanların D vitamini almaları için güneş ışığına maruz kalmaları gerekir, çünkü yiyeceklerde yeterli miktarda D vitamini bulunmaz. Bununla birlikte, insan vücudu güneş ışığına maruz kaldığında D vitaminini sentezleyebilir. Bu nedenle, D vitamini sıklıkla “güneş ışığı vitamini” olarak adlandırılır. Farklı vitaminlerin vücutta farklı rolleri vardır ve her biri farklı miktarlarda gereklidirler.

Vitaminler ve Özellikleri

Bilinen 13 vitamin çeşidi vardır.

Vitaminler suda veya yağda çözünürler.

Yağda çözünen vitaminlerin vücutta depolanması suda çözünenlerden daha kolaydır.

Doğal besinler en iyi vitamin kaynaklarıdır. Ancak bazen eksikliğe bağlı olarak doktorlar tarafından vitamin takviyeleri kullanımı tavsiye edilebilir.

VİTAMIN HAPI NASIL KULLANILIR?

Düzenli olarak sağlıklı beslenen bir kişide vitamin ve besin takviyesine ihtiyaç duyulmaz fakat yeterli ve dengeli beslenemeyenler, yeteri kadar enerji alınamayan diyet uygulayanlar, vejetaryenler, demir eksikliği veya Akdeniz anemisi rahatsızlığı olanlar, hamileler, emziren kadınlar, menopoz nedeniyle kemik kaybını yüksek dozda yaşayanlar, yaşlılar, besin almayı engelleyen bazı alerjik rahatsızlıklar, uzun süre kullanılan bazı ilaçlar, diyaliz tedavisi görenler gibi kişilerde doktor tavsiyesi ile vitamin ve besin takviyesi almak gerekebilir.

C vitamini

Bilinenin aksine C vitamini tek başına yüksek dozlarda alınsa da soğuk algınlığını önlememektedir. Henüz semptomları görülen düzeydeki bir soğuk algınlığında, bu durumu hızlı bir şekilde aşmanıza yardımcı olmaktadır.

Çinko ve E vitamini

Lutein, Zeaxhantin, C vitamini, E vitamini ve Çinko vitaminleri gözleri korumaya yardımcı olur. sebze ve meyvelerden, düzenli ve ideal oranda tüketim sağlandığında, 65 yaşından sonra bile göz sağlığınızı korumaya yardımcı olmaktadır.

B12 vitamini

B12 vitaminini yeteri kadar almak çok önemlidir. B12 vitamininin vücutta olması durumunda kollar, bacaklarda ağrıya neden olabilir. Kansızlık, hafıza kaybı, baş dönmesi veya vücutta yaşanan karıncalanmaların da nedeni olabilmektedir. B12 vitamini, et, balık ve süt ürünlerinden sağlanabilir.

D, K, Potasyum, Magnezyum ve Kalsiyum vitaminleri

Kemik sağlığı için bu vitaminler çok önemlidir. Özellikle ince kemik rahatsızlıklarında hemen bu vitamin seviyeleri kontrol edilir.

C ve B vitamini

VİTAMİN HAPI NE ZAMAN İÇİLİR?

Vitaminlerinizi sabah mı yoksa gece mi alacağınız konusunda tartışmalar var. Teori, gün boyunca besinleri yiyeceklerden aldığınız için, geceleri beslenme takviyelerinin alınması, vücudunuzun uyurken biraz beslenme almasına yardımcı olması şeklindedir.

Bununla birlikte uzmanlar vitaminlerin gece almanızı tavsiye etmiyor. “Sindirim uyku sırasında yavaşlar, bu nedenle besin takviyenizi gece geç saatlerde almak etkili bir emilim ile ilişkili olmaz” denilmektedir.

Yine uzmanlar bildiriyor ki “Multivitaminler, günün erken saatlerinde alındıklarında en iyi şekilde çalışma eğilimindedir çünkü içlerindeki B vitaminleri, rahatlatıcı bir akşam için veya yatmadan önce uykuya hazırlanmak için değil, metabolizmayı ve beyin fonksiyonunu çok fazla uyarmak üzere çalışmaya başlar.”

Vitaminlerinizi almak için en ideal zaman sabahtır. Eğer unutuyorsanız vitamin şişelerinizi tezgah üzerine veya kahve makinesinin yanına bırakın. Böylece vitamin almayı hatırlayabilirsiniz.

Bununla birlikte vitaminlerinizi öğle yemeğinizle birlikte almanız da ideal bir kullanım zamanı olacaktır.

VİTAMİN ÇEŞİTLERİ

Toplamda 13 farklı vitamin çeşidi bulunur. B vitamini diğer tüm vitaminler arasında özel bir yere sahiptir çünkü kompleks yapıdadır.

Suda çözünen vitaminler kısa sürede idrar yoluyla vücut dışına atıldığı için günlük beslenmeye eklenmelidir.

Tüm vitaminler vücutta dengeli bir şekilde bulunmalıdır; aksi takdirde vitamin eksiklikleri ve vitamin eksikliklerine bağlı olarak sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

EK VİTAMİNE İHTİYAÇ VAR MI?

Sağlıklı kişilerin beslenmelerine ek olarak vitamin almalarına ihtiyaç yoktur. Ancak kişinin vitamin eksikliği varsa isteğine bağlı olarak değil doktor kontrolünde ek vitaminleri alması gerekmektedir. Çünkü bilinçsizce tüketilen vitaminler karaciğer bozukluğuna yol açabilmektedir.

Gereksiz yere alınan A vitaminin fazlası vücutta birikip karaciğer zehirlenmesine yol açabilmektedir. D vitamininin fazlası ise kandaki kalsiyumun yüksek konsantrasyonda olmasına neden olabilir.

Kalsiyumun fazlası böbrek taşına sebep olabilirken; yüksek miktardaki niasin (B3) sinir sisteminde, kandaki glukoz ve yağda uyuşturucu etkisi yaratabilmektedir.