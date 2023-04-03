Vito Matijevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vito Matijevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vito Matijevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vito Matijevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vito Matijevic 7 Ocak 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Vito Matijević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vito Matijevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSports PRO yapmaktadır. Vito Matijevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vito Matijevic'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vito Matijevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vito Matijevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vito Matijevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vito Matijevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2016 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiva U17

4 Ağustos 2020 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb U19

3 Ağustos 2021 yılında NK Sesvete U19

30 Haziran 2022 yılında Din. Zagreb U19

8 Ağustos 2022 yılında Lokomotiva U19

Vito Matijevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vito Matijevic şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vito Matijevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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