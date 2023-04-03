Vitor Andre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Andre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitor Andre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vitor Andre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vitor Andre 25 Ekim 2005 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Vitor de Almeida Narciso André şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vitor Andre Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vitor Andre, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 4 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Vitor Andre'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 14 Şubat 2025 tarihinde bitmektedir.
Vitor Andre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vitor Andre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Nisan 2022 yılında Palmeiras U20
Vitor Andre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vitor Andre şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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