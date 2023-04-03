Vitor Musqueira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Musqueira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitor Musqueira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitor Musqueira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitor Musqueira 10 Mart 2004 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Vitor Presti Musqueira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitor Musqueira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Winger Agency yapmaktadır. Vitor Musqueira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vitor Musqueira'nin FC Paços de Ferreira U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitor Musqueira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitor Musqueira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2019 yılında Braga U17

1 Temmuz 2021 yılında Paços F. U19

Vitor Musqueira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitor Musqueira şuan FC Paços de Ferreira U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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