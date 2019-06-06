Vize ücretlerine zam geldi!
Avrupa Birliği Konseyi, vize başvuru ücretlerine zam yapılmasını onayladı. Böylelikle güncel vize başvuru ücretleri 60 eurodan 80 euroya çıkartıldı.
Avrupa Birliği Konseyi, vize başvuru ücretlerine zam yapılmasını onayladı. Böylelikle güncel vize başvuru ücretleri 60 eurodan 80 euroya çıkartıldı.
20 EURO ZAM GELDİ
Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik olacak. Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 euroluk ücret, 80 euroya çıkarılacak.
Öte yandan, vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.
Daha önce Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan düzenleme, AB Resmi Gazetesinde yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.
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