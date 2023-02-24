Vladan Adzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Adzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladan Adzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladan Adzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladan Adzic 5 Temmuz 1987 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Vladan Adžić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladan Adzic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Sports Korea yapmaktadır. Vladan Adzic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Vladan Adzic'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladan Adzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladan Adzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vladan Adzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladan Adzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Rudar Pljevlja

1 Ağustos 2012 yılında OFK Belgrad

25 Temmuz 2014 yılında Suwon FC

18 Ocak 2018 yılında B. Podgorica

4 Ocak 2019 yılında Pohang Steelers

12 Ağustos 2019 yılında NK Varazdin

1 Ocak 2020 yılında B. Podgorica

Vladan Adzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladan Adzic şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.