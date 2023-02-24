Vladan Kordic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Kordic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladan Kordic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladan Kordic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladan Kordic 22 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Владан Кордић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladan Kordic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marina Mutavdzic yapmaktadır. Vladan Kordic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladan Kordic'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladan Kordic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladan Kordic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladan Kordic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladan Kordic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında OFK Grbalj

31 Temmuz 2018 yılında FK Bokelj

31 Aralık 2018 yılında OFK Grbalj

1 Ocak 2021 yılında UD Sanse

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2022 yılında Arsenal Tivat

4 Ağustos 2022 yılında Gokulam FC

1 Kasım 2022 yılında G. Kerala B

20 Ocak 2023 yılında FK Bokelj

Vladan Kordic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladan Kordic şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vladan Kordic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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