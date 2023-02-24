Vladan Kordic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Kordic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladan Kordic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladan Kordic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Vladan Kordic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Kordic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladan Kordic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Kordic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladan Kordic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladan Kordic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladan Kordic 22 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Владан Кордић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladan Kordic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marina Mutavdzic yapmaktadır. Vladan Kordic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladan Kordic'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladan Kordic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladan Kordic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladan Kordic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladan Kordic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında OFK Grbalj

31 Temmuz 2018 yılında FK Bokelj

31 Aralık 2018 yılında OFK Grbalj

1 Ocak 2021 yılında UD Sanse

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2022 yılında Arsenal Tivat

4 Ağustos 2022 yılında Gokulam FC

1 Kasım 2022 yılında G. Kerala B

20 Ocak 2023 yılında FK Bokelj

Vladan Kordic kimdir

Vladan Kordic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladan Kordic şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vladan Kordic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U21 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vladan Kordic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Stefan Krivokapic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Krivokapic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Krivokapic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Krivokapic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Krisztian Kobol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Kobol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Krisztian Kobol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Kobol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristijan Scaron Krelja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Scaron Krelja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristijan Scaron Krelja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Scaron Krelja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Korozman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Korozman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Korozman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Korozman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!