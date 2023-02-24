Vladan Milakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Milakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladan Milakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladan Milakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladan Milakovic 19 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Vladan Milaković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladan Milakovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladan Milakovic'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladan Milakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladan Milakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladan Milakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladan Milakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FK Omarska

Vladan Milakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladan Milakovic şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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