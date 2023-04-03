Vladan Nedeljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Nedeljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vladan Nedeljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladan Nedeljkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.