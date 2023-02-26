Vladan Vidakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Vidakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladan Vidakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladan Vidakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladan Vidakovic 14 Mart 1999 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Владан Видаковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladan Vidakovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Vladan Vidakovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladan Vidakovic'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladan Vidakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladan Vidakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladan Vidakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladan Vidakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2016 yılında Vozdovac

10 Ağustos 2018 yılında Radnicki Obrenovac

31 Aralık 2018 yılında Vozdovac

31 Ocak 2019 yılında Hajduk 1912

1 Temmuz 2019 yılında Spartak

25 Temmuz 2022 yılında NK Maribor

25 Ocak 2023 yılında Dinamo Batumi

30 Haziran 2023 yılında NK Maribor

Vladan Vidakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladan Vidakovic şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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