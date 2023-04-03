Vladan Vidojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Vidojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladan Vidojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vladan Vidojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vladan Vidojevic 12 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vladan Vidojevic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Trayal Kruševac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Vladan Vidojevic'nin FK Trayal Kruševac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vladan Vidojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vladan Vidojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vladan Vidojevic şuan FK Trayal Kruševac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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