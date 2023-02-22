Vladimir Bajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Bajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Bajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Bajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Bajic 28 Kasım 1987 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Бајић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Bajic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Bajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Bajic'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Bajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Bajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Bajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Bajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Sloga Temerin

1 Temmuz 2007 yılında M. Backi Jarak

1 Temmuz 2009 yılında FK Srem

1 Ocak 2012 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2012 yılında Banat Zrenjanin

21 Temmuz 2013 yılında Borac Cacak

22 Temmuz 2016 yılında Radnicki Nis

28 Temmuz 2017 yılında Borac Cacak

10 Temmuz 2018 yılında APO Levadiakos

3 Ağustos 2020 yılında AE Larisa

22 Temmuz 2021 yılında Niki Volou

Vladimir Bajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Bajic şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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