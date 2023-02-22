Vladimir Bradonjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Bradonjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Bradonjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Bradonjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Bradonjic 11 Aralık 1999 tarihinde Priboj şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Vladimir Bradonjić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Bradonjic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSSV&Hat-trick yapmaktadır. Vladimir Bradonjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Bradonjic'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Bradonjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Bradonjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Bradonjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Bradonjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Radnik Bijelj.

31 Ocak 2021 yılında PAOK

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

Vladimir Bradonjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Bradonjic şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Bradonjic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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