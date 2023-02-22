Vladimir Darida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Darida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Darida kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimir Darida ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladimir Darida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Darida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Darida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Darida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Darida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Darida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Darida 8 Ağustos 1990 tarihinde Plzeň şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vladimír Darida şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Darida Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHOVANECSPORT yapmaktadır. Vladimir Darida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladimir Darida'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Darida Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/v_dary/

http://www.facebook.com/DaridaVladimir7

Vladimir Darida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Darida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vladimir Darida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Darida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Vikt. Plzen U19

1 Temmuz 2009 yılında Vik. Plzen B

1 Ocak 2010 yılında Viktoria Plzen

16 Şubat 2011 yılında Banik Sokolov

30 Haziran 2011 yılında Viktoria Plzen

28 Ağustos 2013 yılında Freiburg

18 Temmuz 2015 yılında Hertha Berlin

1 Ocak 2023 yılında Aris Selanik

Vladimir Darida kimdir

Vladimir Darida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Darida şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Viktoria Plzeň (1996 - 2009)

Vladimir Darida Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 76 maçta 8 gol atmıştır.

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Vladimir Darida nereli

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