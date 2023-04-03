Vladimir Panov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Panov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Panov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Panov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Panov 24 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Панов Владимир Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Panov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Panov'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Panov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Panov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Panov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Panov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Ural 2

Vladimir Panov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Panov şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

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