Vladimir Putin istedi sınır değişti!

Türkiye'de de zaman zaman tartışma konusu haline gelen 'yabancı sınırlaması', Rusya'da yürürlüğe girdi.

Rusya Futbol Federasyonu, 2020-21 sezonundan itibaren yabancı sınırının 8 olduğunu duyurdu.

Değişiklikten önce Rusya'da yabancı oyuncu sayısı limitsizdi. Ancak kulüpler, ilk 11'de sadece 7 yabancı oynatabiliyordu.

YAPILAN BU DEĞİŞİKLİK BAZI KULÜPLERİ ZORLAYACAK

Yapılan yabancı değişikliği ise bazı kulüpleri oldukça zorlayacak gibi. En çok zorlanacak takım olarak ise Zenit gösteriliyor. Hali hazırda 14 yabancısı bulunan Zenit'in gelecek sezon öncesinde bazı futbolcularına veda etmesi gerekiyor. Bir diğer zor durumdaki takım ise Krasnodar. Rus ekibinde tam 9 yabancı futbolcunun en az 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

RUSYA MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ CHERCHESOV: ''BENCE İYİ OLDU''

Sınırlamadaki değişikliği eleştirenler olsa da Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, ''Sınırlamanın gelmesine sevindim. Böylece herkes için rekabetçi bir ortam oluşacak. Herkes oynayabilecek. Rekabet bize kazandırır.'' açıklamasını yaptı. Yabancı sınırının serbest olduğu 2018 yılında Rusya, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmişti.

PUTIN İSTEMİŞTİ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yabancı sınırının değiştirilmesi yönünde açıklamalar yapmış ve daha çok yerli oyuncunun oynaması gerektiğini söylemişti.