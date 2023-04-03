Vladimir Shishnin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Shishnin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Shishnin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Shishnin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Shishnin 15 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шишнин Владимир Константинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Shishnin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Shishnin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Shishnin'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Shishnin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Shishnin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Shishnin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Shishnin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Khimki 2

1 Ağustos 2020 yılında Khimki II

1 Temmuz 2021 yılında Khimki 2

Vladimir Shishnin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Shishnin şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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