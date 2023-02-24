Vladimir Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Tomic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Tomic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Tomic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Tomic 17 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Tomic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Drina Zvornik futbol takımında oynamaktadır. FK Drina Zvornik takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Tomic'nin FK Drina Zvornik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Tomic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Tomic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Tomic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Tomic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2022 yılında Drina Zvornik

Vladimir Tomic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Tomic şuan FK Drina Zvornik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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