Vladislav Bobritskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Bobritskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Bobritskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vladislav Bobritskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vladislav Bobritskiy 8 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бобрицкий Владислав Андреевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vladislav Bobritskiy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Bobritskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Bobritskiy'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vladislav Bobritskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vladislav Bobritskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Ağustos 2022 yılında Akhmat II
Vladislav Bobritskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vladislav Bobritskiy şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.
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