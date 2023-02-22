Vladislav Kreida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Kreida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Kreida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Kreida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Kreida 25 Eylül 1999 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Kreida Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladislav Kreida'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Kreida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Kreida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Kreida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Kreida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2016 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2018 yılında FC Flora

17 Ocak 2021 yılında Helsingborgs IF

31 Aralık 2021 yılında FC Flora

17 Ocak 2022 yılında Veres Rivne

30 Mart 2022 yılında FC Flora

31 Mart 2022 yılında Skövde AIK

30 Haziran 2022 yılında FC Flora

12 Ocak 2023 yılında St. Pat's

30 Kasım 2023 yılında FC Flora

Vladislav Kreida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Kreida şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vladislav Kreida Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJK Legion (-2015)

Estonya takımında 5 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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