Vladislav Uzunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Uzunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Uzunov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Uzunov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Uzunov 25 Mayıs 1991 tarihinde Madan şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Владислав Здравков Узунов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Uzunov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Uzunov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Uzunov'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Uzunov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Uzunov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Uzunov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Uzunov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2009 yılında Lok. Mezdra

1 Şubat 2010 yılında Sliven

1 Temmuz 2010 yılında Brestnik 1948

1 Ocak 2011 yılında Dimitrovgrad

1 Temmuz 2012 yılında Kaliakra

1 Ağustos 2013 yılında Haskovo

1 Ağustos 2015 yılında CSKA Sofya

1 Ocak 2016 yılında Dob. Dobrich

1 Temmuz 2016 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2017 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2020 yılında Botev Vratsa

27 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

16 Mart 2021 yılında Slavia Sofia

26 Temmuz 2021 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2022 yılında Krumovgrad

Vladislav Uzunov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Uzunov şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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