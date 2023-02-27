Vladislavs Kurakins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislavs Kurakins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislavs Kurakins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislavs Kurakins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislavs Kurakins 9 Temmuz 1996 tarihinde Daugavpils şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislavs Kurakins Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GlobalGroup11 yapmaktadır. Vladislavs Kurakins, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına 4 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislavs Kurakins'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislavs Kurakins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislavs Kurakins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislavs Kurakins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislavs Kurakins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Spartaks

1 Ocak 2017 yılında Riga

1 Ocak 2018 yılında Karabakh Wien

3 Temmuz 2018 yılında Jelgava

1 Mart 2021 yılında Dinamo Riga

16 Ağustos 2021 yılında Egersund

4 Mart 2022 yılında Daugavpils

Vladislavs Kurakins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislavs Kurakins şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Vladislavs Kurakins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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