Vladislavs Kurakins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislavs Kurakins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislavs Kurakins kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladislavs Kurakins ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Vladislavs Kurakins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislavs Kurakins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislavs Kurakins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislavs Kurakins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislavs Kurakins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislavs Kurakins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislavs Kurakins 9 Temmuz 1996 tarihinde Daugavpils şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislavs Kurakins Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GlobalGroup11 yapmaktadır. Vladislavs Kurakins, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına 4 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislavs Kurakins'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislavs Kurakins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislavs Kurakins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislavs Kurakins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislavs Kurakins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Spartaks

1 Ocak 2017 yılında Riga

1 Ocak 2018 yılında Karabakh Wien

3 Temmuz 2018 yılında Jelgava

1 Mart 2021 yılında Dinamo Riga

16 Ağustos 2021 yılında Egersund

4 Mart 2022 yılında Daugavpils

Vladislavs Kurakins kimdir

Vladislavs Kurakins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislavs Kurakins şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Vladislavs Kurakins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vladislavs Kurakins nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Youn Czekanowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youn Czekanowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Youn Czekanowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youn Czekanowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomoki Tagawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoki Tagawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomoki Tagawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoki Tagawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Geordan Dupire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geordan Dupire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Geordan Dupire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geordan Dupire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hiroki İikura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroki İikura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hiroki İikura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroki İikura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi