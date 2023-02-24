Vlado Gajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlado Gajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vlado Gajic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vlado Gajic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vlado Gajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlado Gajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vlado Gajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlado Gajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlado Gajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlado Gajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlado Gajic 28 Ekim 2002 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur.  Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Vlado Gajić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlado Gajic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vlado Gajic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vlado Gajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlado Gajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Vlado Gajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlado Gajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2021 yılında HNK Gorica U19

1 Temmuz 2021 yılında HNK Gorica

23 Ağustos 2021 yılında Ravnice

10 Şubat 2022 yılında HNK Gorica

11 Şubat 2022 yılında FK Iskra

30 Haziran 2022 yılında HNK Gorica

23 Temmuz 2022 yılında FK Iskra

4 Ağustos 2022 yılında Otrant-Olympic

31 Aralık 2022 yılında FK Iskra

6 Şubat 2023 yılında OFK Grbalj

Vlado Gajic kimdir

Vlado Gajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlado Gajic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vlado Gajic nereli

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