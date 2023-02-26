Vladyslav Sandrak Vinnytskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Sandrak Vinnytskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladyslav Sandrak Vinnytskyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladyslav Sandrak Vinnytskyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladyslav Sandrak Vinnytskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Sandrak Vinnytskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladyslav Sandrak Vinnytskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Sandrak Vinnytskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Sandrak Vinnytskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Sandrak Vinnytskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Sandrak Vinnytskyi 23 Nisan 1998 tarihinde Mariupol, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сандрак-Вінницький Владислав Сергійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Sandrak Vinnytskyi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Sandrak Vinnytskyi'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Sandrak Vinnytskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Sandrak Vinnytskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladyslav Sandrak Vinnytskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Sandrak Vinnytskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2015 yılında Nikopol-NPGU

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2016 yılında Zorya U19

6 Temmuz 2017 yılında Zorya II

1 Ağustos 2019 yılında Yarud Mariupol

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

23 Mart 2021 yılında Motor

14 Temmuz 2021 yılında Yarud Mariupol

1 Temmuz 2022 yılında Kolkheti Poti

Vladyslav Sandrak Vinnytskyi kimdir

Vladyslav Sandrak Vinnytskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Sandrak Vinnytskyi şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sportinternat-4 Mariupol (2011-2012), Azovstal Mariupol (2012-2015)

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Vladyslav Sandrak Vinnytskyi nereli

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