Vodafone logosuna Atatürk fotoğrafı koydu
Türkiye'de 29 Ekim coşkusu yaşanırken, Vodafone'dan alkışlanacak bir hareket geldi. 29 Ekim'e özel Vofadone, mobil uygulaması olan Yanımda uygulamasının logosuna Atatürk fotoğrafı yerleştirdi.
Cumhuriyetimizin 96.yılı dolayısıyla Vodafone, mobil uygulaması Yanımda'nın logosunda değişime gitti. 29 Ekim gününe özel logosunu değiştiren Vodafone, uygulamasının logosuna Atatürk fotoğrafı koydu. İOS kullanıcıları uygulamayı açtıklarında logonun değiştiğini fark etti.
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