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Vodafone logosuna Atatürk fotoğrafı koydu

Türkiye'de 29 Ekim coşkusu yaşanırken, Vodafone'dan alkışlanacak bir hareket geldi. 29 Ekim'e özel Vofadone, mobil uygulaması olan Yanımda uygulamasının logosuna Atatürk fotoğrafı yerleştirdi.

Vodafone logosuna Atatürk fotoğrafı koydu

Cumhuriyetimizin 96.yılı dolayısıyla Vodafone, mobil uygulaması Yanımda'nın logosunda değişime gitti. 29 Ekim gününe  özel logosunu değiştiren Vodafone, uygulamasının logosuna Atatürk fotoğrafı koydu. İOS kullanıcıları uygulamayı açtıklarında logonun değiştiğini fark etti.

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