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Vodafone Red İnstagram programı "Mücbir Sebepler" için sponsor oldu!

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın sevilen Instagram canlı yayını "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler", ikinci haftanın sonunda 6 programla 1 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı.

Vodafone Red İnstagram programı "Mücbir Sebepler" için sponsor oldu!

Vodafone açıklamasına göre, ünlü isimler Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın sevilen Instagram canlı yayını "Mücbir Sebepler", yeni sezona Vodafone Red sponsorluğunda başladı.

İkinci sezonunda "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler" adıyla yayınlanmaya başlayan program, ikinci haftanın sonunda 6 programla 1 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı. İzleyiciler, her programda ortalama olarak 1-1.3 GB internet tüketirken, Vodafone Red kullanıcıları canlı yayınları kendi internetlerini tüketmeden sınırsız izledi.

"Vodafone Red'le Mücbir Sebepler", gündemi kendine has diliyle yorumluyor. Programda Vodafone Red'e özel içerik ve entegrasyonlar da yer alıyor. Her geçen gün daha fazla takipçiye ulaşan yayın, içeriği ile büyük beğeni topluyor. Birçok ünlü ismin konuk olduğu "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler" 2 ay sürecek.

Vodafone Red İnstagram programı "Mücbir Sebepler" için sponsor oldu!

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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