Vodafone'den yepyeni proje! İstegelsin işbirliği online market hizmeti verecek

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, yeni kullanıma açtıkları Süpermarket Yanımda hizmetiyle, telekom sektöründe online süpermarket alışverişini sahiplenen ilk şirket olduklarını öne sürdü.

"HEDEFİMİZ İLK ETAPTA 25 BİN, İLERLEYEN ZAMANDA 100 BİN MARKET ALIŞVERİŞİ"

Geçen sene hayata geçirdiğimiz e-ticaret platformları Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası içinde online hizmet olan Süpermarket Yanımda ile müşterilerin market ihtiyacını karşılayan inovatif bir hizmete dahil olduklarını ifade eden Aksoy, sözlerine şunları ekledi:

“Bu kapsamda Vodafone Yanımda ve istegelsin uygulamaları arasında bir entegrasyon gerçekleştirdik. Vodafone Yanımda kullanıcıları uygulamanın ana sayfasına veya Fırsatlar Dünyası’na girerek Süpermarket Yanımda sekmesine ulaşabiliyor. Süpermarket Yanımda’da istegelsin’in ürün ve kampanyaları otomatik olarak gösteriliyor. Ödeme yapıldıktan sonra istegelsin dağıtım ekipleri Süpermarket Yanımda adına teslimatı yapıyor. İptal ve iade gibi operasyonel süreçleri de Süpermarket Yanımda adına istegelsin yönetiyor. Süpermarket Yanımda ile ilk etapta ayda 25 bin, ilerleyen dönemde ise 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedefliyoruz.”

4 BÜYÜKŞEHİRDE HİZMETE VERMEYE BAŞLANDI

İlk olarak İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Bodrum’da hizmet vermeye başlayan Süpermarket Yanımda’nın gelecek dönemde başka şehirlerde de hizmet vereceklerini belirten Aksoy, şu bilgileri de ekledi:

“Ödemeler şu an sadece kredi kartıyla yapılıyor. Masterpass’e kayıtlı kredi kartı olan müşteriler tek tıkla ödemeyi yapabiliyor. Önümüzdeki dönemde, mobil ödeme, Vodafone Pay ile ödeme, faturaya yansıtma gibi seçenekler de olacak.”

Engin Aksoy, Süpermarket Yanımda’yı ilk defa kullanacak olan müşerilere GB ve TL indirimi gibi kampanya fırsatlarından yararlanabileceği konusuna da değindi.