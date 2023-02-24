Vojin Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojin Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojin Pavlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojin Pavlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojin Pavlovic 9 Kasım 1993 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Војин Павловић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojin Pavlovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vojin Pavlovic'nin FK Jezero ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vojin Pavlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojin Pavlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vojin Pavlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojin Pavlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında OFK Grbalj

10 Ocak 2018 yılında FK Mladost

14 Ocak 2020 yılında FK Indjija

23 Temmuz 2020 yılında FK Jezero

1 Temmuz 2021 yılında FK Iskra

1 Temmuz 2022 yılında FK Jezero

Vojin Pavlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojin Pavlovic şuan FK Jezero takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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