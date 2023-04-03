Vojtech Bartos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Bartos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Bartos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vojtech Bartos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vojtech Bartos 14 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Bartoš şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vojtech Bartos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vojtech Bartos'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vojtech Bartos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vojtech Bartos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Slovacko U19
1 Temmuz 2021 yılında Slovacko B
Vojtech Bartos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vojtech Bartos şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Březolupy (2009 - 2013)
1.FC Slovácko (2013 - 2021)
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