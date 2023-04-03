Vojtech Fiala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Fiala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Fiala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vojtech Fiala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vojtech Fiala 15 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Fiala şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vojtech Fiala Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vojtech Fiala'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vojtech Fiala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vojtech Fiala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Jablonec U19
1 Temmuz 2021 yılında FK Jablonec B
Vojtech Fiala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vojtech Fiala şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Jablonec (2009 - 2021)
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