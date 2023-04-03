Vojtech Fiala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Fiala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vojtech Fiala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vojtech Fiala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.